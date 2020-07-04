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04.07.2020 - 22:21 |

Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Bu gece parçalı ay tutulması yaşanacak. Bu muhteşem doğa olayını kaçırmak istemeyenler özellikle 'Ay tutulması ne zaman?' sorusunu sorup parçalı ay tutulmasının Türkiye'den izlenip izlenemediğini merak ediyor.

Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Nadir görülen parçalı ay tutulması için saatler kaldı. Doğa olaylarına ilgi duyanlar ay tutulması için sabırsız bir bekleyiş içerisinde... Dünyanın gözü kulağı parçalı ay tutulmasında ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlar 'Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?' diye soruyor.

AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de başlayacak. Tutulma genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında yaşanacak.

PARÇALI AY TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

 

 

 

1500 balya saman yandıManisa'nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, 1500 paket saman ile yaklaşık 1000 dekar arazi küle döndü.
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