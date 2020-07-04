Nadir görülen parçalı ay tutulması için saatler kaldı. Doğa olaylarına ilgi duyanlar ay tutulması için sabırsız bir bekleyiş içerisinde... Dünyanın gözü kulağı parçalı ay tutulmasında ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlar 'Ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?' diye soruyor.

AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de başlayacak. Tutulma genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında yaşanacak.

PARÇALI AY TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.