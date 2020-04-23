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23.04.2020 - 07:00 |

Ay yıldızlı Mostar Köprüsü

Bosna Hersek’in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü’ne Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Ay yıldızlı Mostar Köprüsü

Türkiye’nin Mostar Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tarihi köprünün fotoğraflarının yanı sıra “TBMM 100 yaşında. Coşkuyla kutlayalım” ifadesine yer verildi.

Mostar Köprüsü’nün Türk bayraklı fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da “Mostar Köprüsü müteşekkir. Mostar Köprüsü ahde vefa! Mostar Köprüsü, hiç olmadığı kadar cesur ve kahraman! Ve biliyordu ki başının üstünde gezenler, esir düşmemiş bir milletti hiçbir zaman! Bu akşam Mostar Köprüsü ay yıldızımızla bir başka güzel” ifadesini kullandı.

Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566’da inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstlendi. Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna’daki savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak, 9 Kasım 1993’te yıkılmıştı. Türkiye’nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004’te yeniden açıldı.

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