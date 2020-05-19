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19.05.2020 - 14:24 | | DHA

Ayakkabı ustası isyan etti! Emanetçi dükkanı gibi olduk

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 45 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Doğan Cabaş (60), tamir için bırakılan ayakkabıların geri alınmamasından şikayet ederek, "Emanetçi dükkanı gibi olduk" dedi.

Ayakkabı ustası isyan etti! Emanetçi dükkanı gibi olduk

​Gelibolu'da 15 yaşında mesleğe başlayan, 30 yıldır da dükkanı bulunan Doğan Canbaş, ilçenin tek ayakkabı tamircisi. Eskiyen ve yırtılan ayakkabıları elden geçirip yeniden kullanılmasını sağlayan Canbaş, dükkanına bırakılan, ancak geri alınmayan ayakkabılar nedeniyle şikayetçi. Canbaş, "Emanetçi dükkanı gibi olduk. Müşteriler tamir için getirdikleri ayakkabıları zamanında gelip almıyor. Hatta birçoğu bıraktıktan sonra gelip hiç almıyor. Dükkanda yüzlerce çift ayakkabı sahibini bekliyor.

Ben bunların tamiri için emek ve zaman harcıyorum, malzeme kullanıyorum. Hepsi bizden gidiyor. Geç de olsa gelip alsınlar, ona bile razıyım. Ama çok zaman geçtiğinde benim burada da ayakkabıları koymaya yerim kalmıyor. Depolayacak yeni bir depo tutmalıyım, bu da maliyetli oluyor. Bırakılan ayakkabılar zamanında alınsa benim içinde rahat olur" dedi.

 

 

 

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