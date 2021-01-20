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20.01.2021 - 01:35 | | AA

Ayakkabı ve cüzdanını aldı, darp edip araban attı

Adana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darp edilip araçtan atıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir parkta ağlayan kadının yardım istediğini fark etti.

Gözyaşı döken S.T'nin ifadesine başvuran ekipler, kadının sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşı tarafından park halindeki otomobilde tartıştıkları sırada, darp edilip ayakkabılarının ve cüzdanının alındığını tespit etti.

Ayakkabı ve cüzdanını aldı, darp edip araban attı


Olayın ardından kaçan şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen ekipler, S.T'yi polis merkezine götürdü.

Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.
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