Ayakları yerden kesen adresler

Birçok insanın hayalidir gökyüzünde kuş gibi özgürce uçabilmek... Bu deneyimi basit bir hava aracı olan yamaç paraşütüyle elde etmek mümkün. Türkiye’de yamaç paraşütü sporu 90’lı yılların başlarında Fethiye Ölüdeniz’de Babadağ’ın yabancı pilotlar tarafından keşfedilmesiyle tanındı.

Hem ekonomik olması hem de doğa sporlarıyla iç içe olması nedeniyle zamanla macera ve adrenalin tutkunları başta olmak üzere birçok insanın severek deneyimlediği yamaç paraşütü, temelde özel bir yetenek ve aşırı efor gerektirmiyor. Eğimli ve yüksek bir tepeye açık olarak serilen paraşütün pilotun koşmasının ardından havayla dolmasıyla uçuş başlıyor. Uçuşların süresi kullanılan malzemenin performansı ve pilotun tecrübesine bağlı olarak saatlerce sürebiliyor. Tek kişi olabileceği gibi iki kişilik (tandem) kanatları da var. Türkiye yamaç paraşütü konusunda geniş bir coğrafyaya sahip. Karadeniz’den Güneydoğu’ya, Marmara’dan Akdeniz’e yamaç paraşütü yapılabilecek birçok dağ ve tepe var. 250 TL’den başlayan ücretler 700 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yamaç paraşütünde öne çıkan adresleri dersledik…

Güvenli uçuş alanı

Babadağ-Muğla: Fethiye Ölüdeniz, eşsiz doğası, masmavi deniziyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Deniz kıyısından 7 kilometre içeride bulunan Babadağ’da, 3 pist var; 1700 metrelik güney pisti kalkış için en müsaidi. 1800 metrelik kuzey pisti biraz küçük ve dik. 1900 metrelik kuzey zirve pistinin kalkış alanı oldukça rahat. Ölüdeniz’deki Belcekız plajı ise uzun ve genişliğiyle oldukça güvenli bir iniş alanı.

Ali Dağı-Kayseri: Ali Dağı, Kayseri il merkezine 15 dakika uzaklıkta. 600 ile 750 irtifa farkına sahip, birisi güney, diğeri kuzey rüzgarlarına uygun iki kalkış pisti var. Stabil rüzgarlarda tepenin dik ve düzgün eğimi saatlerce uçuşa elverişli ancak türbülanslı havalarda dikkatli olmak gerekiyor.

Kaş-Antalya: Antalya’nın sevilen beldelerinden Kaş da popüler adreslerden. Asas Tepesi, 1000 metre yükseklikten uçuş deneyimi sunuyor. Bölge, yamaç paraşütü yapanlara Çukurbağ Yarımadası ve Yunanistan’ın Meis Adası’nı ayaklar altına seriyor.

Bozdağ-İzmir: Yeryüzünde bir cennet olan Bozdağ’da 1100 metrelik Akçakmak ve 1300 metrelik Güldalan tepeleri yamaç paraşütü için elverişli. Yarı profesyonel ve amatör sporcuların daha çok tercih ettiği bu bölgede, yemyeşil Küçük Menderes Ovası’nın üzerinde bir kuş gibi uçabilirsiniz.

Sabah başka güzel

Uzungöl-Trabzon: Göl, orman ve yayla manzarası üzerinde yamaç paraşütü yapmak isteyenler rotasını Uzungöl’e çeviriyor. Özellikle sabah saatlerinde uçuş yapılması tavsiye edilen bölgede, inişler 850 metre uzaklıktaki göl kenarındaki alana yapılıyor.

Uçmakdere-Tekirdağ: Tekirdağ’ın batısındaki Uçmakdere, 625 metre ve 260 metre yükseklikte iki kalkış pistine sahip. Güneyli rüzgarların hakim olduğu zaman uçuş yapılabilen bölgede, uçuşlar 15-20 dakika sürüyor.

Abant-Bolu: Yoğun orman alanlarıyla çevrili bölgede, yamaç paraşütüne elverişli birden fazla kalkış pisti var. Göl yakınındaki geniş, düz ve çimen kaplı Örencik Yaylası etrafındaki tepelerde yamaç paraşütü yapılabiliyor.

Eğirdir-Isparta: Eğirdir’in etrafındaki dağlarda da yamaç paraşütü yapılıyor. Uçuş sırasında, günün değişik zamanlarında aldığı renklerden dolayı ‘Yedi renkli’ olarak anılan Eğirdir Gölü’nde Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları’nın muhteşem yeşili görülebiliyor.