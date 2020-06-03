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03.06.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Ayakta dip dibe seyahat

Koronavirüs salgınıyla birlikte şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine yönelik yolcu kısıtlaması getirilmişti.

Ayakta dip dibe seyahat

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bu kısıtlama, normalleşme sürecinin ikinci gününde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kaldırıldı.  Ancak genelgede “Ayakta yolcu taşınmayacak” denilmesine rağmen İstanbul’da özellikle metrobüs, otobüs ve minibüslerde bu kurala uyulmadı. 

Maskeler takılıydı

Özellikle metrobüslerde kalabalık nedeniyle sosyal mesafe uyarılarına aldırış eden pek olmadı. Çok sayıda yolcu ayakta yolculuk ederken, metrobüsü kullanan vatandaşların çoğunun maskelerini taktığı görüldü. Vapur ve trenlerde ise aşırı bir kalabalık gözlenmedi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurdaki oturma yerlerine konulan “Bir dolu bir boş oturun” kuralına vatandaşlar riayet etti. Ancak iniş sırasında sosyal mesafe kayboldu.

T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferde yolcu yoğunluğu olmadı. Tramvay içine tedbir amaçlı dezenfektan konuldu. Vatandaşlar tramvay içindeki sosyal mesafe uyarılarını dikkate alarak iki kişilik oturma yerlerinde tekli bir şekilde oturdu.

Minibüsler iç içe

İstanbul ulaşımında sosyal mesafe açısından en sıkıntılı anlar minibüslerde yaşandı. Başakşehir-Şirinevler minibüs hattında yoğunluk vardı. Minibüsler tamamen doluydu. Birçok yolcu ayakta dip dibe yolculuk etti. Kadıköy-Uğur Mumcu hattında da yolcular ayakta yolculuk yaptı. Kartal’da denetim yapan sivil trafik ekipleri, ayakta 10 yolcusu bulunan bir minibüse cezai işlem uyguladı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de, Maltepe D-100 Karayolu Harem istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

 

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