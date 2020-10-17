Ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kaymakama yakalandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde başlatılan denetimler, Arnavutköy'de de gerçekleştirildi. Kafe, restoran, pazar yeri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlere Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı ekipleri ve belediye zabıta ekipleri de katıldı.

Pazar Yeri ve kafe denetimlerine bizzat katılan Kaymakam Odabaş, vatandaşları kurallara uyma noktasında uyarırken, kurallara uymayan bazı işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında yoldan geçen bir minibüsü fark eden Kaymakam Ahmet Odabaş, ayakta yolcu taşıyan dolmuşu durdurdu ve ayakta seyahat eden yolcuların inmesini istedi. Ayakta tam 16 yolcunun indirildiği dolmuşun sürücüsü Kaymakam Odabaş'ın talimatıyla ceza kesildi. Yolcuları ve dolmuş şoförünü uyaran Odabaş, koronavirüs önlemlerine toplu taşıma araçlarında daha fazla dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.