Ayasofya cami mi oldu? Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?

Son dakika gelen bir habere göre, Danıştay, Ayasofya ile ilgili kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kararı paylaştı. Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalar yaptı. Şentop, “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/1615, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilere ibadete açılmasına karar verilmiştir."

AYASOFYA'DA NE ZAMAN NAMAZ KILINACAK?

“Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu açıklamyı yaptı;

En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.