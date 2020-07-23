Ayasofya Camii açılışı ne zaman? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Ayasofya için tarihi güne saatler kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasofya ibadete açılıyor. İlk namaz, Cuma namazı olarak belirlendi. Peki hangi tarihte Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacak? Ayasofya tamamen ibadete ne zaman açılacak? İşte Ayasofya Camii hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞI NE ZAMAN, İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı kılınacak.

Ayasofya için karar verildi

Ayasofya mozaiklerinin ışıkla karartma sisteminden zarar göreceği dikkate alınarak raylı perdede karar kılındı. UNESCO’ya verilmek üzere camiye dönüşümde Ayasofya’nın bir zarar görmediğini anlatan bir belgesel çekiliyor. Daha önce gündeme getirilen ışık teknolojisi ile perdeleme yönteminin fresk ve mozaiklere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapananan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.