Ayasofya Camii açılışı ne zaman? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazının tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaş, Ayasofya Cami açılışı ne zaman, ilk namaz ne zaman kılınacak arayışına koyuldu. 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya, islam alemine manevi duygular yaşatmaya deveam ediyor. Ayasofya'da ilk olarak cuma namazı kılınacak ve Ayasofya Camii böylelikle ibadete açılmış olacak. Peki Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman, hangi tarihte kılınacak?
Ayasofya için tarihi güne saatler kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasofya ibadete açılıyor. İlk namaz, Cuma namazı olarak belirlendi. Peki hangi tarihte Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacak? Ayasofya tamamen ibadete ne zaman açılacak? İşte Ayasofya Camii hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...
AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞI NE ZAMAN, İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?
Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı kılınacak.
Ayasofya için karar verildi
Ayasofya mozaiklerinin ışıkla karartma sisteminden zarar göreceği dikkate alınarak raylı perdede karar kılındı. UNESCO’ya verilmek üzere camiye dönüşümde Ayasofya’nın bir zarar görmediğini anlatan bir belgesel çekiliyor. Daha önce gündeme getirilen ışık teknolojisi ile perdeleme yönteminin fresk ve mozaiklere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ve 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapananan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.