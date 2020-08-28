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28.08.2020 - 17:07 | | DHA

Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi getirildi

Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine, uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu.

Ayasofya Camii'ne girişlerde kıyafet düzenlemesi getirildi
Ayasofya Camii girişine kuruldu! Dağıtıma başlandı
Ayasofya Camii girişine kuruldu! Dağıtıma başlandı
Ayasofya Camii girişine kuruldu! Dağıtıma başlandı
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'ya girişler için kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı. Camiye girişlere yeni kurallar getirildi. Bundan böyle Ayasofya Camii'ne, başörtüsüz, şortlu ve dekolteli kıyafetlerle giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine, uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Camiye girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı. Görevliler girişlerde başı açık gelen ziyaretçileri uyararak standlara yönlendiriyor.

Cami girişine kurulan stantlardan kendine bir başörtü alan Sırma Güler, "Aslında her dinin kendine göre kuralları vardır. Bazı şeylere de saygı duyulması gerekiyor. Bence sakıncası yok yani insanlarda bu kurallara uymalı diye düşünüyorum. Mantıklı bir karar. Her dinin kendi kuralları var" dedi.

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