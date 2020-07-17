Ayasofya'da cuma namazı bugün mü kılınacak? Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak?

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından ne zaman açılacağı, ilk cuma namazı ne zaman kılınacak sorusu gibi birçok konu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Ayasofya'nın açılacağı tarih duyuruldu. Peki Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılınacak? Bugün Ayasofya'da cuma namazı kılınacak mı?

AYASOFYA NE ZAMAN AÇILACAK? İLK CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden hem de tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olacak düzenlemelerden bahsettik. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bütün bunları derleyip toparlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz."

Hazırlıkların başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Ersoy, "Biz başladık, birçok konuda mutabakat sağladık zaten. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz." dedi.

Ersoy, "Takvim açısından herhangi bir sıkıntı görünüyor mu?" sorusuna, "Yok, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." karşılığını verdi.

Değişikliklere ilişkin soruyu da Ersoy, "Onlar da size sürpriz olsun, 24 Temmuz'a bir şeyler kalsın. 24 Temmuz'da göreceğiz hep beraber." şeklinde yanıtladı.