Ayasofya'daki resimler ne olacak? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman?

Ayasofya'nın ibadete açılması ile birlikte yeni düzenlemeler de merakla bekleniyor. İlk namaz ne zaman kılınacak? Cuma namazı ne zaman kılınacak? Camide kaç imam olacak? İşte Ayasofya ile ilgili son gelişmeler...

AYASOFYA'DAKİ İKONALAR VE FRESKLERE NE OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir" denildi. İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından ebedî olarak camiye dönüştürülerek vakıf haline getirilen Ayasofya, İstanbul’un en kadim camilerinden biridir.

Hz. Peygamber’in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya’nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir.

Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yâd edecektir.

Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

İslam dini camilerin maddî-manevi imar ve ihyasını tüm Müslümanlara bir vazife olarak yüklemiştir (Tevbe, 9/18). Mabedlerin maddi imarı; yapımı, tamiri ve temizliğinin temini iken manevi ihyası ise Allah’ın evi olduğu bilinciyle orada sadece Allah’a ibadet edilmesi (Cin, 72/18), camilerin cemaatle doldurulması ve toplumsal fonksiyonlarının canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu itibarla ecdadımızın bize miras bıraktığı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’ni, diğer camiler gibi maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Danıştay'ın kararının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya Camisi'nde, ilk namazın kılınacağı tarihe ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda incelemelerde bulunmak üzere Ersoy ve Erbaş, Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ziyarette UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da yer aldı.

Ayasofya Camisi'nde bundan sonraki sürece ilişkin detaylı tespitlerin yapıldığı incelemelere, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi-yazar Murat Bardakçı, mimar Hilmi Şenalp ve hattat Uğur Derman da katıldı.

Ersoy ve Erbaş, incelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlemelerle ilgili olarak uzman bir ekip oluşturulduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

İLK CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden hem de tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olacak düzenlemelerden bahsettik. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bütün bunları derleyip toparlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz."

Hazırlıkların başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Ersoy, "Biz başladık, birçok konuda mutabakat sağladık zaten. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz." dedi.

Ersoy, "Takvim açısından herhangi bir sıkıntı görünüyor mu?" sorusuna, "Yok, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." karşılığını verdi.

Değişikliklere ilişkin soruyu da Ersoy, "Onlar da size sürpriz olsun, 24 Temmuz'a bir şeyler kalsın. 24 Temmuz'da göreceğiz hep beraber." şeklinde yanıtladı.

KAÇ İMAM GÖREVLENDİRİLECEK?



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlatarak, "Hem imamlar hem de müezzinler konusuda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. 5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz cuma namazından itibaren." diye konuştu.

Kaç görevli olacağının ve hangi özellikleri taşıyacaklarının sorulması üzerine Erbaş, "2 imam, 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. Öncelikle hoca olacaklar tabii imamlarımız, hem kıraat hem hitabet hem de ilmi birikimleri itibarıyla milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinlerimiz de sesi güzel müezzinlerimizden, İstanbul ezanlarını en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak inşallah." dedi.