MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayasofya’da ilk cuma namazını kılacak cemaate baklava ikram edilecek
ABONE OL
17.07.2020 - 16:08 | | DHA

Ayasofya’da ilk cuma namazını kılacak cemaate baklava ikram edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazının ardından cemaate baklava ikram edileceğini söyledi.

Ayasofya’da ilk cuma namazını kılacak cemaate baklava ikram edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazına katılan cemaate, UNESCO'nun gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan baklavadan ikram edeceklerini bildirdi.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Şahin, ayrıca Ayasofya Cami’nin halılarını da temin etmek için gerekli girişimlerin yapıldığını dile getirdi. Fatma Şahin, "Tüm ümmet olarak bundan çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'daki ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım, Antep baklavasını camiye gelen, cumayı kılan cemaate ikram etmek istiyoruz. Hem bu güzellik taçlansın hem de tatlı yiyelim tatlı konuşalım istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama... Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tunceli merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Tunceli merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimi 2020! LGS-MEB Fen Liseleri, Anadolu Liseleri il il taban puanları ve kontenjanları...

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimi 2020! LGS-MEB Fen Liseleri, Anadolu Liseleri il il taban puanları ve kontenjanları...

Sıradaki Haber