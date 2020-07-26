Ayasofya’ya yoğun ilgi

Önceki gün 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla açılışı yapılan Ayasofya Camii’ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Gece boyunca vatandaşlar camiyi ziyaret ederken, 86 yıl sonra Ayasofya’da ilk sabah namazını da dün kılındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sabah namazına katılırken, Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir süre daha 24 saat boyunca ibadete açık kalacak. Vali Yerlikaya, bir komisyon kurarak cami civarında 24 saat boyunca bir vali yardımcısı, bir emniyet müdür yardımcısı, bir belediye başkanı yardımcısı ve bir müftü yardımcısı görevlendirdi. Sabah namazının ardından Ayasofya’yı ziyaret etmek için gelen binlerce vatandaş hem namaz kıldı hem de bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. Şehir dışından gelen birçok kişi ise gelemeyen yakınlarını görüntülü arayarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni görmelerini sağladı. Milliyet olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ikinci gününde vatandaşların ilgisini yerinde gözlemledik.



Taç giyme alanı boş



Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı camide ve çevresinde Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı birçok medya kuruluşunun da yoğun ilgisi olduğunu gördük. Yoğunluktan dolayı Ayasofya Camii, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde birçok noktada belediye ekipleri tarafından vatandaşların salgından korunması için dezenfektan ve maske dağıtımı yapılmaktaydı. Cami girişinde de maskesiz olanlar alınmıyordu. İçeride de vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyması için anonslar yapılmaktaydı. Ayasofya’da bir yanda dua sesleri yükselirken bir yanda da devam eden restorasyondan dolayı çekiç sesleri geliyordu. Restorasyon alanının üzeri Fatiha, Nur Suresi 35’inci ayeti ve Bakara Suresi 1 ve 5’inci ayetinin yazılı olduğu bir kaplama ile kapatılmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii’nde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Bu alan imparatorların taç giyme alanı. Tarihi hatırasına binaen boş bırakıldı. Daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya’nın yapımında kullanılan mermerlerden örnekler” dedi.

Dezenfekte edildi

Öğle namazına saatler kala cami içerisi tamamen dolmuş durumdaydı. Namaz öncesi mihrap ve çevresi görevliler tarafından dezenfekte edilirken içerisindeki fresklerin üzerinin ise daha önce belirtildiği gibi perde ile kapalı olduğunu gördük. Namaz saati geldiğinde ise cami ziyarete kapandı. Cami girişinde ve içerisinde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken bazı vatandaşlar ise yakınlarını görüntülü arayarak bu tarihi ana şahit olmalarını sağlıyorlardı.



‘Muhteşem bir duygu’



Ankara Etimesgut’tan ailesiyle geldiğini söyleyen Gürol Konyalıoğlu, “Uzun yıllardır bu anı bekliyorduk. Çok mutluyuz. Gözyaşlarımızı tutamadık. Konya’daki annemi, babamı ve kardeşlerimi burayı görmeleri için görüntülü aradım. Onlara burayı seyrettirdim. Çok mutlu oldular. Burası fethin sembolü ve bundan sonra dimdik ayakta olacağımızın sembolü” diye konuştu. Ayasofya Camii’ni ziyaret etmek için Hollanda’dan gelen Cafer Bahar, “Ayasofya’nın cami olmasından sonra bu tarihi ana şahit olmak için Hollanda’dan geldik. Dün geldik, cuma namazını kıldık. Şimdi de namazımızı kıldık, akşam geri döneceğiz. Burada olmak çok güzel duygu. Önceden bilet alıp giriyorduk, şimdi abdest alıp gidiyoruz” derken Bursa’dan gelen Alpaslan Bilmiş, “Bursa İnegöl’den bu tarihi gün için geldik. Bazı yerlerin özel manevi önemi vardır. Buranın da bizim için, ecdadımız için özel bir önemi var. Burada olmak muhteşem bir duygu” diye konuştu.