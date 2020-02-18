MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç biyografisi
ABONE OL
18.02.2020 - 17:32 |

Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç biyografisi

Survivor, Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, Almanya'nın Nürnberg kentinde doğup büyüdü. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen Aycan Yanaç, Survivor'da kazandığı bir parkurun ardından Gönüllüler takımına yaptığı hareketin ardından kısa süreli gerilim yaşanmasına neden oldu. Bu anlarda devreye giren Acun Ilıcalı bu hareketin Almanya'da kötü karşılanmadığını bildirdi. Peki Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilenler...

Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Aycan Yanaç'ın parkurda çok üst düzey bir performans sergilemese bile azmi ve hırsı ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor Ünlüler takımının utangaç ismi olarak bilinen Aycan Yanaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı

Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Yıldırım'dan tüketicilere uyarıFaiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, kredi kartı kullanmayanlara taksitle satış imkanı sunan mağazalardan alışveriş yapmak isteyenleri, imzalayacakları sözleşmeler konusunda uyardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimlerdir? İşte filmin özeti ve oyuncu kadrosu

John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları kimlerdir? İşte filmin özeti ve oyuncu kadrosu

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber