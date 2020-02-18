Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç biyografisi

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Aycan Yanaç'ın parkurda çok üst düzey bir performans sergilemese bile azmi ve hırsı ile dikkatleri üzerine çekti. Survivor Ünlüler takımının utangaç ismi olarak bilinen Aycan Yanaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı