Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor'a katılacak olan Aycan Yanaç kaç yaşında?

AYCAN YANAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 doğumlu şu anda 1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futboludur. Türkiye kadın U-19 milli takımında oynadı ve şu anda Türkiye kadın milli takımının bir üyesi

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde, Göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.

Yanac ileri pozisyonda oynuyor. Temmuz 2015'te Yanac, 1. FC Nürnberg'den Frauen-Regionalliga Süd'de (Güney Kadınlar Bölgesel Ligi) oynayan SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu.

2014–15 ve 2015–16 sezonlarında on bir maç oynadı ve üç gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü. Şu anda 1. FC Nürnberg II ile birlikte "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'da oynuyor.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı