17.10.2020 - 21:17 |
Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt, 250 bin liralık ödül için Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? sorusunu cevaplaması gerekiyor. İşte cevabı...
Hikmet Karakurt'a 250 bin liralık ödülü cevaplamaya çalıştı. Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? şeklinde... işte cevabı...
AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSAN OLAN NEİL ARMSTRONG, AY'A GİDERKEN YANINDA HANGİSİNDEN PARÇALAR GÖTÜRMÜŞTÜR?
Galileo'nun teleskobu
Newton'ın peruğu
Wright Kardeşler'in uçağı
Einstein'ın beyni