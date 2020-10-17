Hikmet Karakurt'a 250 bin liralık ödülü cevaplamaya çalıştı. Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? şeklinde... işte cevabı...

AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSAN OLAN NEİL ARMSTRONG, AY'A GİDERKEN YANINDA HANGİSİNDEN PARÇALAR GÖTÜRMÜŞTÜR?

Galileo'nun teleskobu

Newton'ın peruğu

Wright Kardeşler'in uçağı

Einstein'ın beyni