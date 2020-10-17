MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?
ABONE OL
17.10.2020 - 21:17 |

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hikmet Karakurt, 250 bin liralık ödül için Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? sorusunu cevaplaması gerekiyor. İşte cevabı...

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Hikmet Karakurt'a 250 bin liralık ödülü cevaplamaya çalıştı. Soru, Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? şeklinde... işte cevabı...

AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSAN OLAN NEİL ARMSTRONG, AY'A GİDERKEN YANINDA HANGİSİNDEN PARÇALAR GÖTÜRMÜŞTÜR?

Galileo'nun teleskobu

Newton'ın peruğu

Wright Kardeşler'in uçağı

Einstein'ın beyni

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fatih' paylaşımı

Sıradaki Haber