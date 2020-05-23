Aydın, Muğla, Burdur'da bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020

İslam alemi için büyük önem taşıyan bayram namazı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle araştırılıyor. Fakat bu yıl corona virüs salgını nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Evlerde kılınacak olan bayram namazı vatandaşları arayışa geçirdi. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Aydın, Muğla, Burdur için bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Aydın'da bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Muğla'da bayram namazı saat 06:24'de kılınacak.

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Burdur'da bayram namazı saat 06:15'de kılınacak.



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