23.05.2020 - 18:54 |
Aydın, Muğla, Burdur'da bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020
Aydın, Muğla, Burdur'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saati hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Yarın sabah kılınacak olan bayram namazı için saatler merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise il il bayram namazı vakitlerini yayımladı. Aydın, Muğla, Burdur da bu illerin arasında yer aldı. İşte Aydın, Muğla, Burdur için bayram namazı saati 2020...
İslam alemi için büyük önem taşıyan bayram namazı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle araştırılıyor. Fakat bu yıl corona virüs salgını nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Evlerde kılınacak olan bayram namazı vatandaşları arayışa geçirdi. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Aydın, Muğla, Burdur için bayram namazı saati 2020...
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020
AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Aydın'da bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.
MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Muğla'da bayram namazı saat 06:24'de kılınacak.
BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ
Burdur'da bayram namazı saat 06:15'de kılınacak.
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