13.10.2020 - 15:54 |
Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü korona virüs kurbanı oldu
İki hafta önce korona virüse yakalanan Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü hayatını kaybetti.
Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü (67), ekim ayı başında korona virüse yakalanmıştı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır burada tedavi gören Esat Ülkü sabah saatlerinde fenalaştı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Esat Ülkü'nün kardeşi ve eniştesinin de virüse yakalandığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.