Aydın Tabip Odası Başkanı Esat Ülkü korona virüs kurbanı oldu

Aydın Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Esat Ülkü (67), ekim ayı başında korona virüse yakalanmıştı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır burada tedavi gören Esat Ülkü sabah saatlerinde fenalaştı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Esat Ülkü'nün kardeşi ve eniştesinin de virüse yakalandığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.