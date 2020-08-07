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07.08.2020 - 17:20 | | AA

Aydın Valiliği'nden telefonla dolandırıcılık uyarısı

Aydın Valiliği, yardım toplama bahanesiyle yapılan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Aydın Valiliği'nden telefonla dolandırıcılık uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Aydın Valisi, vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün isimleri kullanılarak iş insanları ile hayırsever vatandaşların telefonla arandığı ve çeşitli bahanelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunularak dolandırıcılık girişimi tespit edildiği kaydedildi.

Aydın Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun vatandaş, iş insanı ya da esnaftan, telefon ya da diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada şunları kaydedildi:

"Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adı kullanılarak telefon ve benzeri yöntemle yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle 0256 225 10 01 numaralı telefonu arayarak valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu bildirmelerini ardından Emniyet Müdürlüğünün 155 veya Jandarma Komutanlığının 156 numaralı hatlarını arayarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur."

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