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09.08.2020 - 12:47 | | İHA

Aydın’da dehşet! Alkollü şahıs, 3 kişi tarafından bıçaklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir şahıs iddiaya göre sataştığı 3 kişi tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan ve aşırı kan kaybeden şahıs 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis şahsı bıçaklayıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın’da dehşet! Alkollü şahıs, 3 kişi tarafından bıçaklandı

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Deniz D. (27) yoldan geçen kimliği belirsiz 3 kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bir kişi cebinden çıkardığı bıçakla Demir’i kalçasından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle Deniz D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla Demir’i yaralayan kişi ya da kişiler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans Deniz D.yi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aşırı kan kaybeden gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis alkollü şahsı bıçaklayıp kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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