Aydın’da dehşet! Alkollü şahıs, 3 kişi tarafından bıçaklandı

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Deniz D. (27) yoldan geçen kimliği belirsiz 3 kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bir kişi cebinden çıkardığı bıçakla Demir’i kalçasından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle Deniz D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla Demir’i yaralayan kişi ya da kişiler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans Deniz D.yi Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aşırı kan kaybeden gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis alkollü şahsı bıçaklayıp kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.