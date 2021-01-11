MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da feci olay! Çamaşırlığın ipi kopunca aşağı düştü
ABONE OL
11.01.2021 - 19:22 | | DHA

Aydın'da feci olay! Çamaşırlığın ipi kopunca aşağı düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan bahçedeki arkadaşları ile konuşan Kemal Arap, bir ara balkon korkuluğundaki çamaşırlığın ipine yaslandı.

Çamaşırlığın ipinin kopması sonucu dengesini kaybeden Arap, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Arap, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. 

İkinci kattan düşüp yaralandıAydın'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 11 Ocak korona virüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu, koronavirüs tablosu son durum nedir?

Son dakika: 11 Ocak korona virüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu, koronavirüs tablosu son durum nedir?

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakan Koca paylaştı...

Son dakika: Koronavirüste umut verici gelişme! Bakan Koca paylaştı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet