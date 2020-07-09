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09.07.2020 - 10:43 | | İHA

Aydın'da freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı!

Aydın Bozdoğan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs freni patlaması sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada minibüste bulunan işçiler hafif yaralandı.

Aydın'da freni patlayan işçi servisi yoldan çıktı!

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan’dan Sultanhisar’a tarım işçisi taşıyan İsmail K. yönetimindeki servis minibüsü iddiaya göre freni patlayınca Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada araç içerisinde bulunanlar korku ve panik yaşarken, araçta bulunan 15 kadın işçinin kimisin hafif yaralandığı kimisinin de yaşadığı korku ve panik dolayısıyla şok geçirdiği öğrenildi.

Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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