Aydın'da hareketli gece! Belediye binasına giremeyince soyundu

Akşam saatlerinde, Nazilli Belediyesi önüne gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. içeri girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından belediyeye alınmayan Ersoy Ö. sinirlenip cam kapıyı yumruklamaya başladı. Ersoy Ö. daha sonra çırılçıplak soyunarak güvenlik görevlisine hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hareketlerine devam eden Ersoy Ö.'yü gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.



Belediye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ersoy Ö.'yü sakinleştirmeye çalıştı. Polislerin tüm çabasına rağmen, Ersoy Ö. uyarıları dikkate almadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, polisin de yardımıyla ambulansa bindirilen Ersoy Ö. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.