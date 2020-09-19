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19.09.2020 - 02:05 | | DHA

Aydın'da 'kaçak tütün' operasyonu: Gözaltılar var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da 'kaçak tütün' operasyonu: Gözaltılar var

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak tütün ve tütün mamullerinin satıldığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliye ait 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 49 bin 200 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron, 2 bin 700 adet bandrolsüz boş makaron, 130 kilogram kaçak tütün, 10 bin adet sigara filtre süngeri, 5 bin 550 adet sigara sarma kağıdı ile 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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