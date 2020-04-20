20.04.2020 - 14:41 | | AA
Aydın'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
Aydın'da kamyonetin geri manevra yaparken çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
R.E'nin kullandığı 34 PG 0098 plakalı kamyonet, Kurtuluş Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokakta yürüyen Kadir Çobanlar'a (83) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çobanlar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' deyip ekledi! 8 tane daha açılacakİstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Cumhurbaşkan Erdoğan brifing sonrası açıklamalarda bulundu. Kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilen proje kapsamında 10 şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz" dedi