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27.06.2020 - 05:17 | | İHA

Aydın'da korkunç olay! Gelen sesten sonra mezarlığa koşanlar şoke oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu.

Aydın'da korkunç olay! Gelen sesten sonra mezarlığa koşanlar şoke oldu

 

Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı’nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı’ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta yaptıkları araştırmada bir kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydında korkunç olay Gelen sesten sonra mezarlığa koşanlar şoke oldu

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Tayfun Şikol (60) olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şikol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydında korkunç olay Gelen sesten sonra mezarlığa koşanlar şoke oldu

Olay yerinde hayatını kaybeden Tayfun Şikol’un, bir sene önce vefat eden eşi Kadriye Şikol’un mezarı başında silahla hayatına son verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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