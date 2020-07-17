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17.07.2020 - 10:31 | | İHA

Aydın'da polisin dur ihtarına uymadı, kaza yaptı yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 20 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aydın'da polisin dur ihtarına uymadı, kaza yaptı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir otomobili takibe aldı. Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan 48 TL 359 plakalı otomobil sürücüsü C.Ç., kaçmaya çalışırken kamyonla çarpıştı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü C.Ç.’yi gözaltına alırken, yapılan üst aramasında 20 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.Ç., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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