Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!

İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan, dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öçalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti.

Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.