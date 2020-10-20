20.10.2020 - 13:42 | | DHA
Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!
Aydın’da sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Öçalan (64) yaşamını yitirdi. İl genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan, dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öçalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti.
Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.