Aydın'da şok eden olay! Avukat, eski müvekkilini dövdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak çalışan Ufuk İpek, 19 Haziran Cuma günü saat 14.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki ailesinin işlettiği kafeteryada, iddiaya göre, bir müteahhitten aldığı dairedeki icranın kaldırmasıyla ilgi dava dosyasının parasından kaynaklanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle azlettiği avukatı Semih T., tarafından darbedildi. Başına aldığı yumruk darbeleri ile yaralanan Ufuk İpek, Nazilli Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı. Ufuk İpek, ardından Hürriyet Polis Merkezi'ne gidip, Semih T.'den şikayetçi oldu. Olay yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildiği belirlendi. Şikayet üzerine Semih T., hakkında adli soruşturma başlatıldı. İpek, Semih T. hakkında Aydın Barosu'na şikayette bulunacağını kaydetti. Haklarını yasal yollardan sonuna kadar arayacağını belirten Ufuk İpek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Olay günü ailemin işlettiği kafeteryaya gitmiştim. Yandaki başka bir kafeteryada oturan bir süre önce azlettiğim eski avukatım Semih T., bana seslenip, yanına çağırdı. 'İşine bak' diyerek bu isteğini geri çevirdim. Bunun üzerine yanıma gelip, bana küfür edip, hakaretlerde bulundu, Suratıma doğru birkaç yumruk salladı. Başıma ve elmacık kemiğime darbe aldım. Kendisiyle daha önceye dayalı bir kavga ve husumetimiz olmadı. Kendisinin ücretini ödeyip, azlettim. Ardından da dava dosyamı başka bir avukata verdim. Sanırım, kendisini azletmemi sindiremedi. Yoksa bunun dışında aramızda herhangi bir polemik de olmadı. Bunun dışında bana saldırmasını gerektirecek bir gerekçe göremiyorum. Her kendisini beğenmeyen müvekkilini darp edecekse biz adalet ararken avukatlarımıza nasıl güvenelim" dedi.

'ASIL HAKARET VE SALDIRIYA UĞRAYAN BENİM'

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Avukat Semih T. ise, iddiaların aksine hakarete ve saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu söyledi.

Olayın, avukat- müvekkil ilişkisi kısmını özel hayatın gizliliği nedeniyle hiç girmeyeceğini belirten Semih T., "Fakat İpek'in dava dosyasıyla ilgili herhangi bir işimi eksik veya hatalı yapmam gibi bir durum söz konusu değil. Ben, görevi yaptım hem de kendilerine yol gösterdim. Fakat servis edilen görüntülerde yaşanan olayın sadece kavga anı seçilmiştir. Olay öncesi hem iş yerimde hem o kafenin olduğu yerde hakaret ve tehdide maruz kalan taraf benim. İki, üç kez tehdit, hakaret ve tehdit içerikli sözlere maruz kaldım. Kışkırtıldım. Üzerime gelen 4 kişiye karşı kendimi korudum. Çevredeki işyerlerinin görüntülerini temin ettim ve kısa süre içerisinde bununla ilgili paylaşımımı yapacağım. Tekrar etmek isterim ki ben söylendiği gibi davadan azledilmedim. Dosyanın içeriği ve seyri nedeniyle farklı bir avukata verilmesini kendim talep ettim. Bu konuda dosyayı eksiksiz ve bütün yükümlülüklerimi yerine getirerek teslim ettim. Eğer benim görevimi yerine getirmediğimi düşünüyorlarsa neden şikayetçi olmadılar, merak ediyorum" diye konuştu.