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01.07.2020 - 10:17 | | DHA

Aydın'da, sosyal mesafesiz asker uğurlaması

Aydın’da yapılan asker uğurlamalarında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, oluşan kalabalıklar, dikkat çekti.

Aydın'da, sosyal mesafesiz asker uğurlaması

Aydın'da, koronavirüs tedbirlerine rağmen Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Nazilli Otobüs Terminali'ne gelenler, asker uğurlaması yaptı. Kimileri, askere gidecek yakınlarını omuzlara alırken, kimileri de hep bir ağızdan 'En büyük asker, bizim asker' diye bağırdı. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, oluşan kalabalık nedeniyle özel güvenlik görevlileri, zor anlar yaşadı.

 

Keçi sütünden imal edilen peynir 4 ay kuyuda bekletiliyorAntalya'nın Elmalı ilçesinde, yöreye özgü Söğle peyniri üretiliyor. Keçi sütünden elde edilen peynirde tuzdan başka katkı maddesi bulunmuyor. Deri tulumlara konulup, 4 ay özel kuyuda bekletildikten sonra yemeye hazır hale gelen Söğle peynirinin kilosu 85-90 TL'ye satılıyor.
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