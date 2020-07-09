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09.07.2020 - 23:34 | | AA

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kontrollerde 48 gram kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontroller sırasında şüphe üzerine F.A. ve S.A'nın çantasında arama yaptı. Aramada 48 gram kokain ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ukrayna'da kan donduran olayUkrayna'nın Odesa ilinde 68 yaşındaki bir Türk vatandaşının cinayete kurban gittiği bildirildi. 17 yaşındaki 2 kişi tarafından öldürülen Türk vatandaşının cesedinin parçalanarak gömüldüğü ortaya çıktı.
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