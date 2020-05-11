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11.05.2020 - 16:48 | | DHA

Aydın’ın ağaca asılı bulunan liseli genç, kurtarılamadı!

Aydın’ın Söke ilçesinde, evlerinin bahçesindeki ağaca kendisini asan 18 yaşındaki Hasan H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın’ın ağaca asılı bulunan liseli genç, kurtarılamadı!

Söke Endüstri Meslek Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan H., Söke'nin kırsal Güneyyaka Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde, dün gece yakınları tarafından ağaca asılı olarak bulundu. Yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen genci jandarmanın da yardımıyla asılı olduğu yerden indirdi. Hasan H., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H., burada doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan jandarma, Hasan H.'nin neden intihar ettiğini araştırıyor.

 

 

 

İş adamı Kadıköy'deki lüks rezidansta intihar ettiKadıköy'de lüks bir rezidansta oturan iş adamı silahla intihar etti. Haberi alan yakınları eve koştu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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