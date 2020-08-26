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26.08.2020 - 11:21 |

Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında? Aykut Elmas Twitter adresi nedir?

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Aykut Elmas, paylaştığı tweet ile çok konuşulmaya başladı. Giresun'daki sel felaketine yönelik paylaşımı büyük tepki topladı. PEki Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında? İşte Aykut Elmas hakkında merak edilenler...

Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında? Aykut Elmas Twitter adresi nedir?

Aykut Elmas, Twitter adresi üzerinden bir paylaşım yaparak büyük tepki topladı. Giresun'da yaşanan sel felaketine yönelik yazığı tweet birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Kimi kullanıcılar Aykut Elmas kimdir arayışına geçti. İşte Aykut Elmas biyografisi...

AYKUT ELMAS KİMDİR?

1991 yılında Kütahya'da doğan ünlü fenomen Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde Kütahya'da tamamlamıştır. İzmir de Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümünü okumuştur.

Aykut Elmas İzmir'de öğrenci evinde kalmaktadır. İlk başlarda İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile vakitlerini değerlendirmek adına çektiği videoları sosyal ağlarda yayılması ile tanınmaya başlarlar. Çektiği vine videoları ile beğeni kazanan Aykut Elmas sosyal medya fenomeni haline gelmiştir.

AYKUT ELMAS TWİTTER ADRESİ

Aykut Elmas'ın Twitter'daki kullanıcı adı @onudabitirin

İstanbul’da silahlı, patinajlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kameradaKorona virüsle mücadele kapsamında artan vak'a sayılarına rağmen İstanbul’da birçok düğünde kurallar yine hiçe sayıldı. Bir düğün için bir araya gelen gruplar, TEM Otoyolu’nu trafiği kapatırken damat lüks otomobiliyle patinaj çekerek terör estirdi. Bir başka düğünde evlerin önünde tabancalarla havaya ateş açarak gelin çıkartırken polis kuralları hiçe sayan ve trafikte tehlikeye yol açan magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.
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