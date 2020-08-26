Aykut Elmas kimdir, kaç yaşında? Aykut Elmas Twitter adresi nedir?

Aykut Elmas, Twitter adresi üzerinden bir paylaşım yaparak büyük tepki topladı. Giresun'da yaşanan sel felaketine yönelik yazığı tweet birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. Kimi kullanıcılar Aykut Elmas kimdir arayışına geçti. İşte Aykut Elmas biyografisi...

AYKUT ELMAS KİMDİR?

1991 yılında Kütahya'da doğan ünlü fenomen Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur.

Aykut Elmas 1991 yılında Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi'nde Kütahya'da tamamlamıştır. İzmir de Ege Üniversitesin de Halkla İlişkiler Bölümünü okumuştur.

Aykut Elmas İzmir'de öğrenci evinde kalmaktadır. İlk başlarda İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile vakitlerini değerlendirmek adına çektiği videoları sosyal ağlarda yayılması ile tanınmaya başlarlar. Çektiği vine videoları ile beğeni kazanan Aykut Elmas sosyal medya fenomeni haline gelmiştir.

AYKUT ELMAS TWİTTER ADRESİ

Aykut Elmas'ın Twitter'daki kullanıcı adı @onudabitirin