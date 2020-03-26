Aykut Enişte filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Aykut Enişte filmi nerede çekildi?

Aykut Enişte filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aile sevgisine hasret bir adam olan Aykut evlenip, yuva kurmanın hazırlıklarına girişir. Bir telefoncu dükkanı olan Aykut'un işleri yolundadır. Evlilişk arafesinde iyili yapmak istediği sırada dükkanının soyulması ile Aykut'un hayatı bir anda alt üst olur. Aykut'un aklına dükkanın sigortalı olduğu aklına gelir. Sigorta şirketinden gelen alımlı ve zengin kız Gülşah ile tanışmasının ardından Aykut'un hayatı bir anda yeniden şekillenecektir. İşte Aykut Enişte filmi konusu, oyuncu kadrosu ve film hakkında merak edilenler...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu

Melis Babadağ

Ege Kökenli

Müfit Kayacan

Lale Başar

Ali Erkazan

Özlem Çakar

Selen Domaç

Ferdi Sancar

Mekin Sezer

Ecrin Moğultay

Güven Hokna

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filminin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.