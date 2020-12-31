Aylin Hoca son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Maltepe’de 29 Aralık’ta kendi evinde Kemal A. isimli kişi tarafından vahşice öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer için cenaze töreni düzenlendi.

Gülsuyu Mezarlığı’nda bulunan camide düzenlenen törene, babası Ayhan Sözer, annesi Safiye Sözer, oğlu Arda Çapan, kardeşi Nilay Sözer, yakınları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile çok sayıda öğrencisi katıldı. Sözer’in sevenleri cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla helallik alındı, dualar edildi. Ardından Sözer’in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Ardından Aylin Sözer Maltepe Gülsuyu Mezarlığı’na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.