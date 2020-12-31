Aylin hocanın cenazesi gasilhaneden alındı

Akademisyen Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından Maltepe'de evinde feci şekilde öldürülmüştü. Sözer bugün Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'ndaki törenin ardından son yolculuğunu uğurlanacak. Sözer'in cenazesi Kartal'daki gasilhaneden yakınları tarafından alındı.

Törenin düzenleneceği Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.