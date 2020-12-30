Aylin Sözer neden, nasıl öldü? Aylin Sözer'in katili kim? İşte fotoğrafı...

Son dakika haberleri arasında yer alan Aylin Sözer olayı gerek yurdun her köşesinde gerekse sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. Olaydan haberdar olanlar haberin detayını araştırırken, olaydan henüz haberi olmayanlar Aylin Sözer kimdir, neden öldü, nasıl öldü, kim öldürdü sorularını peş peşe araştırıyor. İşte Aylin Sözer hakkında merak edilenler...

AYLİN SÖZER KİMDİR, NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Aylin Sözer, 48 yaşında, üniversitede öğretim görevlisiydi. Eski sevgilisi iddia edilen Kemal A. tarafından boğazı kesilerek, ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verilerek vahşice öldürüldü. Olay, İstanbul Maltepe’deki evinde yaşandı.

AYLİN SÖZER HANGİ ÜNİVERSİTEDEYDİ?

Aylin Sözer, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

KATİL ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI





Maltepe’de, öğretim görevlisi Aylin Sözer’i bıçakla boğazını keserek öldürüp, yakan Kemal Ayyıldız, ifadesinde, “Ben 10 yıl önce askerden geldikten sonra internette sohbet sitelerinin birinde Aylin Sözer ile tanıştım. İnternette tanıştıktan sonra görüşmeye başladık. Zaman zaman görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu süreçte ben evlendim. Evlendikten sonra bir süre görüşmedik ancak daha sonra yeniden görüşmeye başladık. Zaman zaman aramızda sorun çıkıyordu, görüşmüyorduk. Benim evliliğimden çocuklarım oldu. Eşimle aram bozuldu. Eşim çocuklarımızı yanına alarak Manisa’ya gitti. Aramızda boşanma davası var. Bir aydır da Aylin Sözer’le aramızda sorunlar vardı. Sabah erken saatte evine gittim. Biraz alkol aldıktan sonra, yılbaşında Manisa’ya giderek, yılbaşını çocuklarımla geçirmek istediğimi söyledim. Bu sözlerime çok sinirlendi. Yılbaşını kendisiyle geçirmemi istiyordu. Aramızda tartışma başladı. Ben kavgaya son vermek için arkamı dönüp çıkmak istediğimde eline geçirdiği bıçağı bana salladı. Aramızda boğuşma başladı. Ben bıçağı elinden alarak salladım. Boğazı kesilerek yere yığıldı. Nefes almadığını fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra çakmak gazı tüpünü alarak üzerine doğru püskürttüm ve ateşe verdim. Eve hırsız girmiş havası vermek istiyordum. Bu nedenle bazı ziynet eşyalarını da alarak cebime koydum. Daha sonra kapıda polisin olduğunu fark ettim. Kapıyı açmaya çalışıyorlardı. Çok tedirgin oldum. Ben de doğalgaz borusunu kopartarak yangın çıkardım.” dediği iddia edildi.

Üniversiteden açıklama

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarına yer verildi.

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 yılından bu yana üniversitelerinde görev yapmakta olan Sözer'in gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever ve "İyilik Meleği" karakteriyle tüm İAÜ ailesinin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu." bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur.

Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır.

Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."