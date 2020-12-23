AYM’de 9 yıl aradan sonra Yüce Divan yargılaması

Sanıklar’ın. “Kurtoğlu’nun terfisine engel olarak örgüt mensubu eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun generalliğe terfisi için suç uydurup Kurtoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları” iddia ediliyor.

Ara karar açıklandı

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlık ettiği heyette, görev süresi dolan üye Serdar Özgüldür yer almadı.

Duruşmada ara karar açıklandı. Kurtoğlu’nun davaya katılma talebi kabul edilirken, Kurtoğlu’nun terfisinin dava konusu olay nedeniyle gecikip gecikmediğinin ve terfisinde bu soruşturma ve kovuşturmanın etkisinin bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmedildi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi eski başkanı Fevzi Elmas ile eski Hakimler ve Savcılar Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski Yargıtay Üyesi Mustafa Kemal Özçelik ile dairenin o dönemki tetkik hakimi Oğuzhan Kır’ın tanık olarak dinlemesine karar verildi.