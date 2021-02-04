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04.02.2021 - 16:53 | | DHA

Aynı evde saatler içinde peş peşe felaket! Yaşları 6 ile 15 arasında 3 kardeş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece uyanan anne sobadan karbonmonoksit gazı çıktığını fark edince çocuklarının odasına gitti. Oğlunu baygın bulan anne hemen ambulans çağırıp hastaneye gitti. Bu sırada evde kalan iki kızı uykuya devam etti. Sabah çalıştığı fabrikadan eve gelen baba kapını açılmaması üzerine korkunç olay ortaya çıktı. Peş peşe hastaneye götürülen çocuklardan 15 yaşındaki İlayda Alkan'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Aynı evde saatler içinde peş peşe felaket! Yaşları 6 ile 15 arasında 3 kardeş

İzmir Bayraklı Onur Mahallesi 7399/3 Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Hatice Alkan, gece saat 02.00 sıralarında uyandı. Yatmadan önce yakılan sobadan karbonmonoksit gazı çıktığını fark eden anne, hemen çocuklarının odasına gitti. Oğlu Süleyman Alkan'ın baygın olduğunu fark edince de yardım istedi. Gelen sağlı ekipleri çocuğu ambulansa Süleyman Alkan Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Hastanesi'ne götürdü.

SAATLER SONRA AYNI OLAY

Oğluyla hastaneye giden Hatice Alkan'ın evde kalan kızları İlayda Alkan(15) ve Sedanur Alkan(14) uykuya devam etti. Sabah saat 11.00 sıralarında çalıştığı fabrikadan eve gelen baba Kazım Alkan, kapının açılmaması üzerine pencere camını kırıp, içeri girdi. Kızlarını uyandıramayan baba, sağlık ekiplerini aradı. İlayda Alkan ve Sedanur Alkan, ambulansla aynı hastaneye sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan İlayda Alkan, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sedanur Alkan ile Süleyman Alkan'ın durumunun iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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