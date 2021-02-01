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01.02.2021 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Aynı maske uzun süreli kullanımda mikroplastik saçıyor

Pandemiyle birlikte maskeler de hayatımızın parçası haline geldi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok yerde maske takmak zorunlu. Uzun bir süre daha hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek.

Aynı maske uzun süreli kullanımda mikroplastik saçıyor
GÖKHAN KAM İstanbul

Maske kullanımıyla ilgili yapılan yeni bir araştırma, mikroplastik soluma riskine karşı uyarı niteliğinde. Çin Bilimler Akademisi Hidrobiyoloji Enstitüsü’nden Prof. Kang Song’ın yaptığı araştırma, koronavirüsten korunmak için kullandığımız maskelerde mikroplastik soluma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Düşük kaliteli yüksek oranda mikroplastik soluma riski barındırdığını açığa çıkaran araştırmaya göre, maskelerin uzun süreli ve tekrarlı kullanımları halinde mikroplastik soluma ihtimali artıyor. Maskeler, 4 saatten daha kısa süreli kullanımlarda havadan gelen mikroplastikleri filtreleyerek mikroplastik soluma riskini azaltırken, N95 dışındaki maskelerde ise 360 saat ve üzeri kullanımlarda maske kaynaklı mikroplastiklerin salınımı önemli ölçüde artıyor.

Akciğere ulaşıyor

Araştırma sonuçlarını Milliyet’e değerlendiren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkan Özkan şunları söyledi:

“Solunum sistemine giren 10 mikrondan büyük partiküller üst solunum yolu organlarına ulaşmakta bir kısmı bu organlar tarafından tutulabilmekte. 10 mikrondan daha küçük partiküller akciğerlere, 2.5 mikrondan küçük partiküller ise akciğer alveollerine kadar girebilmektedir. Cerrahi maskelerin alt ve üst katmanlarındaki liflerin çapı 15 mikron aralığında. Araştırmada 720 saat boyunca vakum destekli filtreleme işlemi sonunda filtre üzerinde 1835 adet lif benzeri mikroplastik tespit edilmiştir. Mikroplastiklerin solunma riskleri yüksekten düşüğe doğru; düşük kaliteli maskeler, cerrahi maskeler (3 katlı), pamuk maskeler, N95 maske şeklinde sıralanabilir.”

Erkeklerde daha yüksek

Erkeklerin sakal ve bıyık nedeniyle mikroplastik soluma oranının daha yüksek olduğunu söyleyen İlkan Özkan, “Maskeler kullanım sırasında yüzümüze temas etmekte, konuşma sırasında maske ile cilt arasında sürtünme olmakta. Bu liflerin yapıyla bağını zayıflatabilir, uzun süreli ve tekrarlı kullanımlarda mikroplastik soluma ihtimalini artırabilir” dedi.

 

 

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