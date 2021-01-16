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16.01.2021 - 09:50 | | DHA

Aynı noktada her gün görülüyor!

İstanbul Küçükçekmece'den Avcılar yönüne giden sürücülerin zaman zaman D-100 Karayolu'ndan yan yola, zaman zaman da yan yoldan D-100 Karayolu'na gidebilmek için tüm kuralları hiçe sayarak geri geri gitmeleri kameralar tarafından görüntülendi.

Aynı noktada her gün görülüyor!

İstanbul'da Küçükçekmece'den Avcılar'a giden sürücülerin bir bölümü D-100 Karayolu'nda ilerlerken yan yolu boş görünce buraya girmek için kuralları hiçe sayarak geri giderken, yollarında giden diğer sürücülerin yaşamını da tehlikeye sokuyor. Benzer görüntüler zaman zaman yan yolda da görülüyor.

Buradaki sürücülerin de yine ters yönde ilerleyerek yollarında giden sürücülerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Cep telefonları ile görüntülenen kural tanımazlıkta bazı arazi araçları veya cip sürücülerinin ters gitme yerine refüjü aşarak boş olan yola yöneldiği dikkat çekti.

Korkunç olay! Ayak tabanları patladıErzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde, amca çocukları Mustafa Yalçın (13) ile Ahmet Yalçın (16) birlikte taşıdıkları inşaat demiri, yüksek gerilim hattıyla temas edince her ikisinin de ayak tabanları patladı. Olaydan sonra baygınlık geçiren kuzenler, akrabaları Muhanur Yalçın (60) tarafından vücutlarındaki elektriği alsın, diye toprağa gömdü. Köye gelen sağlık ekibince 2 çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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