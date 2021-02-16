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16.02.2021 - 14:32 | | DHA

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Hacer Çetin’i (36), tabanca ile vurarak öldüren Halim Er (53) adliyeye sevk edildi.

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren katil zanlısı, adliyede

Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Hacer Çetin, yaklaşık 4 yıldır birlikte yaşadığı, Halim Er'e ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Halim Er, tartışma sırasında tabancasını çekip, eşyalarını toplamaya başlayan Hacer Çetin'e 4 el ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri, Halim Er'e teslim olması çağrısında bulundu. Halim Er, teslim olmayınca, vurulan Hacer Çetin'e de müdahale edilmedi. Yaklaşık 1 saatlik müzakerenin ardından Halim Er, teslim olmayı kabul etti. Halim Er gözaltına alınırken, içeri giren sağlık ekipleri Hacer Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halim Er emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
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