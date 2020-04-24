Ayşe isminin anlamı nedir? Ayşe ne demek, ne anlamına gelir?

Ayşe isminin 4 tane anlamı bulunur. Her anlamı birbirleri ile ilgilidir.

Ayşe Ne Demek?

Ayşe demek oldukça rahat yaşam süren bolluk içinde yaşayan kimsedir. Ayşe ismi ayrıca yaşayan ve bolluk içinde ki kimse anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise yaşayıştır.

Ayşe İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?

Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir suresinde veya ayetinde geçmemektedir. Fakat Ayşe Hz. Muhammed'in eşlerinin adlarından biridir.

Ayşe İsminin Özellikleri

Ayşe ismine sahip kişiler özgürlüğüne aşırı derecede düşkündür. Tutsak yaşam veya başka bir kişinin buyruğu altında yaşamak onlar için son derecede terstir. Gezmeyi ve yeni yerleri keşfetmeyi çok severler. Yeni arkadaşlıklar edinmek onlar için hayatlarının vazgeçilmezidir. Karakter sahibi kişilerdir.

Hayatlarında inandığı manevi değerleri bulunur. Dürüst kişilerdir. Beyaz yalanlardan dahi hoşlanmazlar. Disiplinli kişilerdir. Bir iş yaparken ellerinden gelenin en iyisini yaparak o işte kendilerine bir sorumluluk hissederler. Hayatlarında başarılı olmayı ilk hedefleri haline getirmişlerdir.