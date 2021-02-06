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06.02.2021 - 10:18 | | DHA

Ayşe Özgecan’ın erkek arkadaşına ev hapsi

Zonguldak'ta apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta olayında yeni gelişme. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaş Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi. Bartu Can A. ilk ifadesinde; evlilik konusunda tartıştıktan sonra genç kadının kendisini çatı katındaki terastan attığını, tutmaya çalıştığı ancak Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Ayşe Özgecan’ın erkek arkadaşına ev hapsi

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Zongultak İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞI ATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü. Öte yandan Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi. 

SERBEST BIRAKILDI

Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Bartu Can A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Zonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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