Ayşe Özgecan’ın erkek arkadaşına ev hapsi

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Zongultak İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladıkları Ayşe Özgecan Usta, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞI ATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen B.C.A., Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söylediği belirtildi. B.C.A., tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü. Öte yandan Ayşe Özgecan Usta'nın Ankara'dan önceki gün erkek arkadaşının yanına geldiği öğrenildi.



SERBEST BIRAKILDI



Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Bartu Can A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



EV HAPSİ VERİLDİ



Zonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.