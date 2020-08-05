MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayvalık’ta 74 göçmen kurtarıldı
ABONE OL
05.08.2020 - 15:51 | | İHA

Ayvalık’ta 74 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 74 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ayvalık’ta 74 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre; iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botların içerisindeki toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi yardımlarda bulunuldu.

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB 2020 ne zaman, konular ne? MEB'den açıklama...

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB 2020 ne zaman, konular ne? MEB'den açıklama...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım

Son dakika... Türkiye'den Lübnan'a yardım

Sıradaki Haber