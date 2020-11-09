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09.11.2020 - 15:03 | | DHA

Ayvalık’ta sahte rakı can aldı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte rakıdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.

Ayvalık’ta sahte rakı can aldı!

İddiaya göre Ayvalık ilçesinde bir süre önce sahte rakı alıp içen Ahmet Samur (52) ve Burak Zaloğlu (28), zehirlendi. Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ahmet Samur ve Burak Zaloğlu, hayatlarını kaybetti. Samur ve Zaloğlu’nun cenazeleri, Ayvalık’ta toprağa verildi.

Samur ve Zaloğlu’na sahte rakıyı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayi S.M. ise, suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., mahkemece serbest bırakıldı.

 

 

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