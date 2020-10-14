Ayvalık'ta yağ fabrikasında büyük panik! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikadaki yağ paletlerinin olduğu bölümde çıktığı öğrenilen yangında, yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü.

Yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.