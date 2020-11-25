Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

İrem Ayyüce Çınar, genç yaşta yüzleştiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 2017 yılında ilk kanser teşhisi konan Çınar, 2018 yılında altığı kemoterapiler nedeniyle de saçlarını kaybetti. Neslican Tay'ı mücadelesini örnek alana Ayyüce Çınar, Adana'da hayata veda etti. İşte, Ayyüce Çınar hayatına dair ayrıntılar...

AYYÜCE ÇINAR KİMDİR?

Mersin’in Erdemli ilçesinde hayatını sürdüren Çınar, 23 yaşındaydı. 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine başvurdu ve bacağında kitle olduğu gerekçesiyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Tedavi sürecinde saçlarını kaybetti.

Hastalığı yeniden ilerleyen İrem Ayyüce Çınar, bu defa da Adana’da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağını kaybetti. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti.