Azerbaycan ordusu Şuşa’ya yürüyor

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa kentine güneyden yaklaşırken, Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun Şuşa’ya 5 kilometre mesafede olduğunu açıkladı. Ermenistan’ın ölüm kusan Smerç füzeleri ve silah depolarını imha eden Azerbaycan, dokuz köyü daha işgalden kurtardı.

Füze sistemi imha edildi

Azerbaycan kuvvetleri, işgal altındaki Dağlık Karabağ’da ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ’ın güney doğusunda ilerleme kaydeden Azerbaycan askerleri, Hadrut’un kuzeyinde bazı tepeleri ele geçirdi. Böylece Azerbaycan orudusu, Dağlık Karabağ’ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa kentine, Hadrut’un kuzeyinden ilerlerken, Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun Şuşa’ya 5 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Şuşa güneyinde çatışmaların sürdüğünü duyuran Harutyunyan, “Şuşa’yı kontrol eden Karabağ’ı kontrol eder. Herkesi şehri savunmaya çağırıyorum” dedi.

Ermenistan’a cephe hattında ağır darbeler vuran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Berde’de 25 sivili katleden, 70’ten fazla kişiyi de yaralayan Ermenistan’a ait Smerç ÇNRA füze sistemini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı füze sisteminin hava harekatıyla imha edildiği ana ait görüntüleri paylaştı. Azerbaycan ordusu, sözde başkent Hankentin’de de Ermenistan’a ait silah deposunu tam isabetle vurdu. Depoda çok sayıda füze ve roket mühimmatı patladı, yangın çıktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail’in Hudaverdili, Kurbantepe, Şahveledli, Hubyarlı, Zengilan’ın Aladin, Vecneli ve Gubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Ermeni komutan öldürüldü

Çatışmalar Ağdere, Hocavend, Gubadlı istikametinde yoğunlaşırken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin yeni saldırı girişimlerini engellediklerini ve karşı saldırılarda, Ermenistan’a ağır darbe vurulduğunu bildirdi. Ermenistan’ın 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Victor Arustamyan’nın da etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ermenistan ise, Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı kentlerini ateş altına aldı.

Sözde liderden savunma çağrısı

Ermenistan dışında hiç bir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık-Karabağ’ın lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan ve Azerbaycan için de çok önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa’dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söylerken, tüm Ermenilere şehri savunmaları çağrısı yaptı.

BBC Türkçe’nin haberine göre sözde lider Harutyunyan, kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa’dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını bildirdi. Harutyunyan tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı. Ermenice adı Şuşi olan Dağlık-Karabağ’ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için tarihi öneme sahip. Stratejik açıdan da önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ’ın en büyük kenti Hankendi’yi (Ermenice adı Stepanakert) Ermenistan’a bağlayan yol üzerinde bulunuyor.

Ermenistan 91 sivili katletti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren sivillerden 11’inin çocuk, 27’sinin ise kadın olduğu belirtildi.

Yaralılardan da 14’ünün bebek, 36’sının çocuk, 101’inin ise, kadın olduğu kaydedildi. Saldırılarda yedi ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirirken, dört çocuk her iki ebeveynini kaybetti. Ermenistan’ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycanın ilk kadın şehit askeri





Azerbaycan’da cephede yaralı askerleri güvenli bölgeye götürdüğü sırada can veren Azerbaycan’ın ilk kadın şehidi Areste Bakhishova toprağa verildi.

Ermenistan’a karşı cephe hattında destan yazan Azerbaycan ordusunda görevli kadın asker Areste Bakhishova, yaralı arkadaşlarını güvenli bölgeye götürdüğü sırada uğradığı hain saldırıda şehit oldu.

Bakhishova’un savaşın başladığı bugünden itibaren şehit düşen ilk kadın asker olduğu belirtildi. Şehit Bakhishova önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.- AZERBAYCAN DHA